Депутат Европейского парламента от Румынии Клаудиу Тирзиу заявил, что 20 ноября его без объяснения причин на 40 минут задержали на пограничном контроле в аэропорту Кишинева, куда он прилетел рейсом из Бухареста

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

О случившемся Клаудиу Тирзиу рассказал в видеообращении, опубликованном в соцсетях. По словам политика, он бывал в Молдове около 50 раз, но с подобным столкнулся впервые.

Тирзиу сообщил, что в аэропорту Кишинева пограничники отвели его в отдельную комнату и расспрашивали о цели визита, сроках пребывания, месте проживания, а также о конференции, на которой он должен выступить 22 ноября. Сотрудники объяснили это "рутинной проверкой". По словам евродепутата, ему пришлось связаться с консульством Румынии, после чего ситуацией занялся генеральный консул, однако даже ему не сообщили причину задержки.

В итоге политику разрешили въезд в страну.

"Я член делегации Европарламента по связям с Молдовой. Я поддерживал европейский путь Молдовы своими голосованиями и выступлениями. Но прежде всего я гражданин Румынии, у которого нет ограничений на въезд в Молдову – гражданин государства, которое оказывает Молдове огромную помощь. Именно поэтому я требую официального ответа от властей Кишинева: что стало причиной этой проверки и почему мне не сообщили её мотив даже после её завершения? Чего ждать другим гражданам Румынии, не имеющим дипломатического статуса, если так обошлись со мной?" – заявил Тирзиу.

В Пограничной полиции Молдовы, комментируя ситуацию, отметили, что евродепутат прошел стандартные процедуры пограничного контроля в полном соответствии с законом № 28/2024 о государственной границе.

В ведомстве уточнили, что контроль первой линии может включать углубленную проверку, которая предусматривает проверку условий въезда, а при необходимости – документов, подтверждающих цель пребывания и осуществление профессиональной деятельности.

Ранее посольство Украины в Риме отреагировало на замечания МИД Италии относительно внесения итальянских политиков в "черный список" на сайте "Миротворца", заверив, что эта платформа не отражает позицию украинского правительства.

Напомним, международные партнеры Украины неоднократно призывали принять меры в отношении сайта "Миротворца". В 2021 году Европарламент в резолюции о Соглашении об ассоциации Украина–ЕС призвал Киев заблокировать портал как пример "экстремистской группы, разжигающей ненависть".

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