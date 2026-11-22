Атака на российский сухогруз в Финском заливе является побочным следствием самообороны Украины в войне, развязанной Россией.

Так считает министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна, передает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Тсахкна заверил, что Эстония не предоставляла ни одному иностранному государству разрешения на использование воздушного пространства или морской акватории страны для проведения военных операций. По его словам, непосредственной военной угрозы для Эстонии нет, и в связи с инцидентом уровень военной угрозы со стороны России не повысился.

"Мы поддерживаем тесный контакт с финскими коллегами и союзниками. По просьбе Финляндии в район происшествия был направлен корабль ВМС Эстонии "Генерал Курвитс". Корабль задействован в тушении пожара", – заявил Тсахкна.

Он также отметил, что пообщался с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

"Мы координируем каждый шаг с нашими северными соседями и действуем решительно, – сказал Тсахкна. – Европа всё острее ощущает последствия российской агрессии против Украины. Инцидент в Финском заливе – очередной побочный эффект российской захватнической войны и самообороны Украины. Украина имеет право защищаться".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил в социальных сетях, что обсудил ситуацию в Финском заливе с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо.

"В нынешней ситуации важно четко напомнить факты. Эстония не давала разрешения на использование своего воздушного пространства или морской акватории для нанесения ударов по России. Эти события – следствие агрессивной войны России против Украины. Украина имеет полное право защищаться от агрессора. Премьер-министр Финляндии также подчеркнул право Украины защищаться от агрессора", – заявил Михал.

Командующий пограничной службой Финляндии Илья Ильин заявил, что 21 ноября российское судно было поражено украинскими беспилотниками.

Напомним, в субботу, 21 ноября, финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт сообщил, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для возможного использования в войне против Украины.