В субботу, 21 ноября, на съезде латвийской партии "Согласие" было принято решение о её ликвидации.

Об этом сообщил в социальных сетях член правления партии Валерий Агешин, передаёт "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Он отмечает, что был членом партии более 25 лет. Агешин считает, что решение о ликвидации является "абсолютно логичным и единственно правильным".

"После недавних выборов в парламент стало совершенно ясно, что в Латвии сейчас актуальны такие вопросы, как социальная справедливость, права человека, борьба с неравенством, налог на богатство для должностных лиц, министров и депутатов парламента, защита интересов простых трудящихся, забота о "малом человеке", а также пенсии за выслугу лет для педагогов, к сожалению, интересуют лишь немногих", – заявил Агешин.

По его мнению, в настоящее время в политике доминирует популизм – рациональная аргументация теперь часто уступает место ярким символам, лозунгам, образам и эмоциям. "Поэтому на этот раз за программу "Согласия" проголосовали немногие, люди в основном пришли голосовать за конкретных кандидатов", – сказал политик.

По его мнению, выборы могли бы стать для "Согласия" возможностью объединиться, опомниться, однако партия и кандидаты не работали синхронно, как одна команда.

"В результате эта попытка оказалась для "Согласия" последней. Пусть это станет серьёзным предупреждением для тех политических организаций, которые действительно хотят работать на благо государства, своего города или края, а не в своих интересах", – призвал представитель партии.

Председатель "Согласия" Янис Урбанович ранее заявил газете Diena, что, возможно, это будет последний съезд партии. "Предложу самоликвидироваться, хочу поскорее с этим покончить, чтобы каким-то образом помочь тем, кто за нашу долгую историю прошел через нас, и чтобы им не пришлось наблюдать за мучениями "Согласия"", – сказал политик.

Латвийскую социал-демократическую партию "Согласие" (Saskaņa) в СМИ и политических анализах часто называли пророссийской, хотя официально она позиционирует себя как левоцентристскую социал-демократическую силу, ориентированную на русскоязычных избирателей.

Как сообщалось, партия "Согласие" на выборах в 15-й Сейм стартовала вместе с "Партией центра" и набрала лишь 0,820% голосов избирателей. По итогам выборов партия не прошла в парламент и не получила государственной финансовой поддержки.

Во вторник поздно вечером Сейм Латвии утвердил состав нового Кабинета министров во главе с премьером Андрисом Кулбергсом. Коалицию сформировали две партии – "Объединенный список", одержавший победу на выборах, и "Национальный альянс".

Напомним, по результатам парламентских выборов в Латвии, состоявшихся 1 октября 2022 года, победу одержали преимущественно представители консервативных и либеральных сил. Зато пророссийская партия "Согласие", которая на предыдущих выборах занимала первое место с результатом почти 20%, не попала в Сейм вообще.