Бывшая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что она "потрясена" тем, что нынешний глава правительства Энди Бернем, возможно, рассматривает возможность возвращения в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Мэй вела кампанию за сохранение членства в ЕС, но стала премьер-министром после референдума 2016 года, пообещав выполнить его результат. Она ушла в отставку в 2019 году после того, как ей неоднократно не удалось добиться одобрения соглашения о Brexit в парламенте.

"Люди проголосовали за Brexit. Brexit завершен. Просто примите Brexit и двигайтесь дальше", – сказала Мэй.

Её заявление прозвучало после пятничного саммита в Брюсселе, где Бернем и лидеры ЕС объявили о достижении договоренностей по торговле продовольствием, торговле квотами на выбросы и мобильности молодежи.

Бернем заявлял, что хочет, чтобы Великобритания вновь присоединилась к ЕС еще при его жизни, но не обязывал свое правительство добиваться членства. В пятницу он предложил провести "неформальный процесс обмена мнениями" для изучения будущих отношений, не вынося вопрос о повторном присоединении на повестку дня.

Его министр по вопросам отношений с Европой Хэмиш Фалконер заявил, что правительство не будет спешить с определением этих вариантов, учитывая, что эта дискуссия вызывает глубокие разногласия.

Мэй отметила, что она "несколько потрясена" перспективой дальнейших переговоров о членстве в ЕС, предупредив, что такие переговоры отнимут время у всего правительства – от премьер-министра до чиновников.

Она также обвинила Бернема в пренебрежительном отношении к избирателям, поддержавшим выход из ЕС на референдуме 2016 года.

"Он хочет погладить их по голове и сказать: "Знаете что, помните тот голос? Ну, вы ошиблись, не так ли? Так что попробуйте ещё раз и дайте правильный ответ"", – добавила она.

В пятницу Европейский Союз и Великобритания согласовали план действий по борьбе с нелегальной миграцией, совместные экономические и оборонные инициативы, а также участие британской молодёжи в программе Erasmus+ на саммите 20 ноября в Брюсселе.

Также сообщалось, что президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что Европейский Союз остается "открытым для как можно более тесных отношений" с Великобританией.

Читайте также: Исправить Brexit. Что предлагает новый премьер Великобритании, считающий выход из ЕС ошибкой.