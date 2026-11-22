Страны, участвовавшие в климатических переговорах ООН, не смогли достичь окончательного соглашения после того, как две недели острых споров завершились отклонением лидерами проекта решения, в котором не упоминались ископаемые виды топлива и содержалась слабая реакция на повышение температуры.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Европейский Союз, Панама и несколько других стран, в частности малые островные государства, заявили, что отвергают соглашение, на принятии которого настаивало председательство на COP31. Другие делегаты выступили с трибуны, чтобы выразить обеспокоенность по поводу финансирования стран, находящихся на передовой климатического кризиса, а также по поводу тех частей текста, в которых подчеркивалась необходимость улавливания и хранения углерода.

"Похоже, что есть стороны, которые возражают против этого текста. Я понимаю, что по этому тексту нет согласия. По этой причине эти решения не были приняты", – сказал турецкий председатель COP31 Мурат Курум.

Почти 200 стран вели напряжённые дебаты по вопросам, связанным с энергетической трансформацией и тем, как реагировать на тот факт, что мир не достигнет своей самой насущной климатической цели – ограничить долгосрочное глобальное потепление до 1,5 °C выше доиндустриального уровня.

По мере приближения переговоров к завершению участникам не удалось преодолеть разногласия. Это первый случай за 17 лет, когда переговоры в рамках Конференции Сторон (COP) не привели к заключению соглашения.

"Недопустимо, чтобы мы получили решение, в котором нет ни одного упоминания об ископаемом топливе, ни одного упоминания об отказе от ископаемого топлива, и именно по этой причине Европейский Союз категорически возражает против этого текста", – заявил министр по вопросам климата Ирландии Дарра О’Брайен, выступая от имени ЕС.

Панама назвала соглашение "шагом назад". Маршалловы острова заявили, что принятие соглашения будет предательством. "Мы не примем результат, который подрывает нашу безопасность и угрожает нашему будущему", – заявила участница переговоров Кэти Джетнил-Киджинер.

Министр энергетики Великобритании Миатта Фанбулле, возглавлявшая делегацию своей страны на COP, сказала: "Этот момент требовал смелых амбиций, и мы неустанно работали, пытаясь достичь консенсуса. То, что нам это не удалось, вызывает огромное разочарование".

Неспособность достичь соглашения по тексту, вызывающему глубокие разногласия, иллюстрирует, насколько напряженными стали переговоры в то время, когда мировые климатические цели становятся всё более недостижимыми, а резкие колебания цен на энергоносители, война и инфляция подвергают испытанию готовность правительств брать на себя новые обязательства.

Этот хаос также является провалом для совместных организаторов – Турции и Австралии, которые с самого начала настаивали на заключении соглашения, подчеркивающего важность расширения использования электроэнергии.

COP-31 стала первым климатическим саммитом после того, как ООН предупредила, что глобальное потепление превысит отметку в 1,5 °C – самую приоритетную цель Парижского соглашения – и что необходимо удвоить усилия, чтобы ограничить дальнейшее потепление.

В проекте итогового текста содержался призыв к тому, чтобы к 2035 году 35 % мирового энергопотребления обеспечивалось электроэнергией по сравнению с 23 % сегодня – эту цель особенно отстаивала Турция.

В отклоненном тексте не было указано, что электрификация должна быть "чистой", как того требовали многие страны, но в нем говорилось о том, что расширение новых источников энергии должно происходить параллельно с мерами по "увеличению доли чистой энергии, повышению энергоэффективности и активизации внедрения других технологий с низким уровнем выбросов".

Как сообщалось, Европейский Союз и Великобритания приблизились к заключению соглашения об объединении систем торговли квотами на выбросы углерода (ETS).

Совет ЕС в пятницу, 6 ноября, принял решение отложить на один год действие правил, связанных с импортом сырой нефти, природного газа (метана) и угля.