ЗМІ: ЄС і Британія готують об’єднання ринків торгівлі викидами вуглецю

Європейський Союз і Велика Британія наблизилися до укладення угоди про об’єднання систем торгівлі квотами на викиди вуглецю (ETS).

Про це стало відомо Bloomberg від обізнаних співрозмовників, пише "Європейська правда".

Угода, про яку, як очікується, мають оголосити на саміті наприкінці листопада, дозволить торгувати квотами на викиди вуглецю між двома системами торгівлі викидами майже через шість років після того, як Велика Британія запустила власну програму обмеження та торгівлі квотами на викиди після виходу з ЄС.

За словами обізнаних співрозмовників, перемовники вже узгодили деталі щодо обмежень викидів, контролю за пропозицією та безплатних квот.

Зазначається, що єдиним нерозв’язаним питанням залишається режим оподаткування фінансових деривативів.

За словами джерел, угода не звільнятиме сторони автоматично від їхніх відповідних механізмів коригування вуглецевих викидів на кордоні, які передбачають стягнення плати за викиди з певних імпортованих товарів, щоб захистити місцевих виробників від конкурентів із регіонів із менш суворими кліматичними правилами. Натомість вона відкриє шлях до отримання звільнення, щойно сторони виконають певні умови, передбачені їхнім внутрішнім законодавством.

Законодавство ЄС встановлює дві вимоги для такого кроку: повну інтеграцію з системою торгівлі викидами та ефективне ціноутворення на викиди вуглецю без преференційних знижок.

Обізнані співрозмовники зазначили, що ключовою умовою домовленості стане узгодження параметрів британської системи торгівлі викидами (UK ETS) із європейською EU ETS. Вони зазначили, що ЄС планує визнати британські ліміти викидів на 2028–2030 роки.

Починаючи з 2031 року, щорічний обсяг квот, які випускатиме Велика Британія, буде обмежений рівнем 7,1% від кількості дозволів, що видаватимуться в межах EU ETS.

Крім того, Велика Британія створить власний Резерв ринкової стабільності – механізм автоматичного регулювання пропозиції квот, аналогічний тому, який ЄС використовує для запобігання надлишку дозволів і надмірному падінню цін. На момент набрання угодою чинності резерв має містити щонайменше 29,5 млн квот.

До початку 2030 року сторони також мають визначити необхідні коригування, щоб британський резерв становив щонайменше 6,7% від обсягу резерву EU ETS у 2029 році.

Угода передбачатиме подальше узгодження правил: Велика Британія зобов’яжеться інтегрувати відповідні європейські норми у своє законодавство.

Нагадаємо, Велика Британія та Європейського Союзу планують укласти угоду, за якої Велика Британія дотримуватиметься правил та стандартів ЄС щодо харчових продуктів та напоїв в обмін на скасування прикордонних перевірок експорту.

Також у Британії та ЄС планують обговорити на рівні міністрів майбутні варіанти вільного пересування.