В горах Румунії врятували трьох українців, один з них блукав 7 днів

У Румунії врятували трьох громадян України, які перетнули кордон через гірський масив Марамуреш і звернулися по допомогу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.

За даними Служби гірського порятунку Марамуреша, одного з них знайшли виснаженим – він перебував у дорозі сім днів, а двоє інших застрягли в місцевості з численними обривами.

Операція з порятунку трьох громадян України тривала понад 14 годин.

Гірські рятувальники витягли 31-річного чоловіка, який пробув у горах сім днів без запасів провізії та був виснажений, а також двох інших молодих чоловіків віком 25 та 32 роки, які вже не могли рухатися, застрягши в місцевості з обривами. Евакуація останніх двох завершилася в суботу вранці, близько 06:30.

"Гори не пробачають помилок, і за останні 24 години бригади швидкого реагування Salvamont Maramureş– професійної гірської рятувальної служби Ради повіту Марамуреш – разом із прикордонною поліцією з Валеа-Вішеу та Поєніле-де-суб-Мунте, підрозділів ITPF Сігету-Мармацієй, вкотре продемонстрували, що таке відданість справі та професіоналізм. Після виснажливих операцій, що загалом тривали понад 14 годин у суворих умовах, їм вдалося вивести трьох громадян України в безпечне місце", – повідомили в суботу представники Salvamont Maramureş.

Троє громадян України поза небезпекою і передані відповідним органам влади.

З початку повномасштабної війни в Україні румунські рятувальники допомогли сотням українських громадян, що заблукали в горах.

Торік у вересні румунські рятувальники допомогли двом 23-річним українцям у горах.

У грудні 2024 року румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебували в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів. Їх знайшли через добу.

Тоді ж у цьому районі врятували з гірської ущелини 28-річного українця, який втікав від мобілізації з кількамісячним кошеням.