В Румынии украинец погиб после того, как, вероятно, заблудился в горах Марамуреш, а еще двое человек были найдены благодаря совместным усилиям группы, в состав которой входили пограничники и горные спасатели.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь Территориального инспектората пограничной службы в Сигету-Мармации Алина Петрару, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

В Оперативный координационный центр позвонила женщина, которая сообщила, что трое граждан Украины заблудились в горной местности вблизи государственной границы после того, как незаконно пересекли границу из Украины в Румынию.

Согласно полученной информации, один из них едва передвигался.

Была начата поисково-спасательная операция, в которой приняли участие двое сотрудников пограничной полиции из сектора пограничной полиции в коммуне Поениле-де-суб-Мунте на специальном транспортном средстве, а также трое сотрудников горной спасательной службы Службы общественных работ (SPJ) уезда Марамуреш на двух специальных транспортных средствах.

"В ходе операции поисковые группы обнаружили двух граждан Украины в направлении населенного пункта Репедеа, в непосредственной близости от государственной границы, а вскоре после этого нашли и третьего, но, к сожалению, он не подавал признаков жизни", – отметила Петрару.

Она уточнила, что операция проводилась в сложных условиях, в труднодоступной горной местности, покрытой сплошным слоем снега. "Соответствующее расследование проводят сотрудники Инспекции полиции уезда Марамуреш", – добавила Алина Петрару.

В Румынии в июне спасли троих граждан Украины, которые пересекли границу через горный массив Марамуреш и обратились за помощью.

В сентябре прошлого года румынские спасатели помогли двум 23-летним украинцам в горах.