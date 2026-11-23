Российское судно Sparta II было отбуксировано в море за пределы исключительной экономической зоны Финляндии и зоны ответственности Финляндии за предотвращение экологического ущерба.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Операция Пограничной службы и береговой охраны завершилась поздно вечером в воскресенье.

Ограничения на морское и воздушное движение после этого были отменены.

Министр внутренних дел Мари Рантанен выразила благодарность всем задействованным службам.

"Благодаря официальным мерам ситуацию удалось стабилизировать, и экологического ущерба удалось избежать", – заявила она.

По словам Рантанен, руководство государства постоянно получало от Пограничной службы актуальную информацию о ситуации.

"Решения принимались с учетом безопасности Финляндии", – отметила Рантанен.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что судно представляло серьезный риск.

"К сожалению, последствия захватнической войны России заметны и в наших регионах. Мы и впредь будем прилагать усилия для обеспечения стабильности и безопасности в Финском заливе. Президент благодарит власти за ответственные и компетентные действия", – сказал Стубб.

Во второй половине дня в воскресенье сообщалось, что пожар на корабле был потушен не полностью, но судно уже можно было буксировать.

Финская армия обороны 21 ноября зафиксировала атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт рассказал, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для вероятного использования в войне против Украины.

В пограничной службе Финляндии заявили, что российское судно 21 ноября поразили украинские беспилотники.