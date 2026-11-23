Повреждённое дроном российское судно отбуксировали за пределы вод Финляндии
Российское судно Sparta II было отбуксировано в море за пределы исключительной экономической зоны Финляндии и зоны ответственности Финляндии за предотвращение экологического ущерба.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.
Операция Пограничной службы и береговой охраны завершилась поздно вечером в воскресенье.
Ограничения на морское и воздушное движение после этого были отменены.
Министр внутренних дел Мари Рантанен выразила благодарность всем задействованным службам.
"Благодаря официальным мерам ситуацию удалось стабилизировать, и экологического ущерба удалось избежать", – заявила она.
По словам Рантанен, руководство государства постоянно получало от Пограничной службы актуальную информацию о ситуации.
"Решения принимались с учетом безопасности Финляндии", – отметила Рантанен.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что судно представляло серьезный риск.
"К сожалению, последствия захватнической войны России заметны и в наших регионах. Мы и впредь будем прилагать усилия для обеспечения стабильности и безопасности в Финском заливе. Президент благодарит власти за ответственные и компетентные действия", – сказал Стубб.
Во второй половине дня в воскресенье сообщалось, что пожар на корабле был потушен не полностью, но судно уже можно было буксировать.
Финская армия обороны 21 ноября зафиксировала атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.
Украинский эксперт рассказал, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для вероятного использования в войне против Украины.
В пограничной службе Финляндии заявили, что российское судно 21 ноября поразили украинские беспилотники.