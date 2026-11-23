В Германии более 50 человек отравились угарным газом из-за неисправной системы отопления в церкви в регионе Альгау.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

Чрезвычайная ситуация произошла в воскресенье, 22 ноября. По состоянию на утро понедельника, 23 ноября, известно, что в результате отравления угарным газом во время богослужения в церкви пострадали 56 человек.

Полиция продолжает расследовать причины инцидента.

"По имеющейся информации, механизм автоматического отключения обогревателя не сработал должным образом из-за технической неисправности или ошибки в эксплуатации", – сообщила полиция.

Как отмечается, 70-летний мужчина включил обогреватель, который был приобретен всего несколько недель назад, примерно в 06:00 утра. Целью было прогреть церковь к предстоящему богослужению.

Во время богослужения, как сообщается, многие участники жаловались на затрудненное дыхание и тошноту. После этого началась масштабная операция, длившаяся несколько часов, с участием служб экстренной медицинской помощи, пожарной службы и полиции для оказания помощи пострадавшим.

Год назад в Норвегии 20 человек отравились угарным газом от генератора на молодежной вечеринке.

В 2020 году в Осло 23 молодых человека попали в больницу из-за вероятного отравления угарным газом на нелегальной вечеринке в подземном бункере.