В воскресенье вечером в отеле Alpin в румынском курортном районе Пояна-Брашов вспыхнул пожар, из здания эвакуировали около 150 человек.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi24.

Пожар сначала вспыхнул на чердаке отеля, распространившись на фасад, а в итоге охватил крышу, чердак и три верхних этажа здания общей площадью около 2 тысяч квадратных метров.

фото Inquam Photos / Alex Nicodim

На месте происшествия были задействованы 11 пожарных автомобилей, четыре автолестницы, автомобиль для гидроперфорации, аварийно-спасательный автомобиль, две бригады скорой помощи спасательной службы SMURD и три бригады окружной службы скорой помощи.

Из здания было эвакуировано около 150 человек, пострадавших не зафиксировано.

Пожар удалось взять под контроль незадолго до полуночи, но утром в понедельник тушение ещё продолжалось.

Для выявления скрытых источников возгорания используются тепловизионные камеры. Также будет задействован дрон для оценки ситуации и мониторинга очагов возгорания.

"Пожарные продолжают прилагать упорные усилия для обнаружения и тушения пожара, вспыхнувшего в отеле на курорте Пояна-Брашов. Тушение является особенно сложным из-за конструкции крыши, состоящей из двух слоев листового металла, что затрудняет доступ к скрытым очагам возгорания. Необходимо снять кровлю и проводить тушение как на уровне крыши, так и на фасаде здания, где конфигурация сооружения и сложность доступа значительно затрудняют операции по тушению", – сообщили в пожарной службе.

Как сообщалось, в воскресенье вечером в результате пожара в больнице берлинского района Лихтенберг пострадали 15 человек.

Пятеро людей получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в воскресенье, 15 ноября, на территории рождественской ярмарки в городе Маредсу муниципалитета Ане в Бельгии.