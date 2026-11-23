В понедельник ряд школ в Дании получили электронные письма с угрозами взрыва, однако в полиции призвали сохранять спокойствие.

Об этом сообщает DR со ссылкой на данные полиции, пишет "Европейская правда".

В понедельник полицейские округа по всей Дании получили обращения от школ, в которые поступили письма с угрозами. К учебным заведениям направили патрули для обеспечения безопасности. Правоохранители расследуют каждый случай отдельно, подчеркивая, что на данный момент нет оснований для беспокойства.

"Угрозы поступали в школы по всей стране, и, по нашему мнению, они безосновательны", – отмечается в заявлении полиции.

Угрозы коснулись школ в Копенгагене, на островах Зеландия и Фюн.

Редакция DR ознакомилась с содержанием одного из писем, поступивших в учебные заведения. В теме письма указано: "СМЕРТЬ ЖДЕТ ТЕБЯ".

"Я должен немедленно сообщить вам, что прямо сейчас в вашем здании установлено взрывное устройство, содержащее смесь аммиачной селитры и нитрометана. Недавно один из наших боевиков оставил полиэтиленовый пакет со взрывчаткой и дистанционным детонатором. Мы активируем его через час", – говорится в письме.

Злоумышленники уверяют, что это не шутка, и утверждают, что только что "взорвали бомбу в одной из школ города, где погибло несколько человек".

"То, что произойдет сегодня, – это лишь начало. Очень скоро ваше правительство уйдет в отставку, после чего мы введем шариат. Аллаху Акбар", – такими словами заканчивается письмо.

Школам рекомендуется обращаться в полицию по номеру 114 только в случае обнаружения подозрительных лиц или предметов. Правоохранители считают, что нет необходимости дополнительно сообщать о самом письме с угрозой.

Напомним, 12 ноября более 3 700 школ в Италии получили ложные предупреждения об угрозе взрывов, однако подавляющее большинство из них решило продолжить работу, следуя новым рекомендациям правительства по реагированию на подобные угрозы.

16 ноября по меньшей мере сотня итальянских школ получила электронные письма с угрозами о взрывах и отравлениях, что привело к запуску нового протокола безопасности, введенного правительством после подобных угроз.

После этого в правительстве заявили, что Италия инвестирует 6 млрд евро в течение ближайших нескольких лет в защиту от гибридных угроз.