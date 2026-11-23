Власти Мюнхена планируют разместить беженцев из Украины в бывших офисах автопроизводителя BMW.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Офисные помещения, где ранее работал административный персонал автопроизводителя BMW, сейчас временно переоборудуются под квартиры: город Мюнхен арендовал примерно треть бывшего административного комплекса BMW по адресу Lauchstädter Straße 5–11 на севере Мюнхена.

По данным СМИ, срок действия договора составляет пять лет. С 16 декабря здание должны постепенно заселить до 600 человек, сначала преимущественно беженцы из Украины.

По данным городских властей, Мюнхену до сих пор приходится ежемесячно размещать около 200 новоприбывших беженцев.

Офисные помещения освободились после того, как в начале 2025 года компания BMW покинула этот объект, площадь которого составляла несколько десятков тысяч квадратных метров. Изначально комплекс планировалось снести и заменить новым комплексом, который включал бы офисы, отель и магазины. Однако из-за изменений рыночной конъюнктуры и процентных ставок от этого проекта отказались. В настоящее время также сложно найти новые офисные помещения. Для остальных двух третей здания все еще ищут коммерческих арендаторов.

В арендованных помещениях обустроили спальные зоны с деревянными стенами и перегородками высотой всего 1,60 метра. В планах – одноместные и семейные комнаты, общие кухни, а также игровые и спортивные площадки. Душевые расположены в контейнерах на парковке.

Точная стоимость аренды и общая стоимость ремонта пока не обнародованы. Последний раз весь офисный комплекс сдавался в аренду по цене 12,50 евро за квадратный метр в месяц.

Это уже второе бывшее офисное здание BMW, которое город планирует использовать для размещения беженцев. Еще 600 мест запланировано по адресу Moosacher Straße 51; ожидается, что они станут доступны к концу 2027 года.

Вместе с тем местные жители в первую очередь критиковали размер объекта и опасались дополнительной нагрузки на и без того переполненные школы и детские сады. Они также жаловались на то, что о планах их проинформировали лишь на поздней стадии. После пересмотра городские власти уже сократили запланированную вместимость с 800 до 600 мест.

Как сообщалось, с 1 июля в Германии украинские беженцы, а также безработные вместо социальной помощи для граждан (Bürgergeld) получают так называемый базовый доход (Grundsicherung).

Опрос, проведенный осенью прошлого года, показал, что более половины украинцев, имеющих временную защиту, не очень довольны жизнью в Германии.