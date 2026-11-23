Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что в ближайшее время планирует посетить Закарпатье, а также выразил свою поддержку жителям региона и украинскому народу на фоне российской агрессии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на выступление Мадьяра в парламенте, отрывки из которого приводит Telex.

Во время выступления перед депутатами венгерский премьер напомнил, что в прошлый вторник российские дроны атаковали Закарпатье тремя волнами. По словам Мадьяра, это напомнило ему о его деде, который, будучи ребенком, в 1944 году вместе с семьей бежал из Мукачева в Дебрецен после вторжения туда советских войск.

"Отсюда, из венгерской Национальной ассамблеи, я хотел бы выразить свою солидарность с жителями Закарпатья и всем украинским народом, который уже пять лет ведет нечеловеческую борьбу за выживание", – сказал Мадьяр в своем выступлении перед рассмотрением повестки дня.

Венгерский премьер добавил, что хотел бы четко отметить: в этой войне Россия является агрессором, а Украина – жертвой. Он анонсировал свою поездку на Закарпатье, не уточнив деталей.

"С 2015 года ни один избранный премьер-министр Венгрии не посещал Закарпатье. Это вскоре изменится. После 2024 года я вернусь на Закарпатье уже как избранный премьер-министр Венгрии и лично передам послание поддержки от материнской страны", – заявил Мадьяр.

Премьер также напомнил, что после ракетного обстрела Закарпатья Россией партия "Фидес" его предшественника Виктора Орбана опубликовала заявление, в котором намекала, что именно Мадьяр виноват в атаках на регион. Глава правительства ответил, что ответственность за обстрел несут исключительно россияне.

По мнению Мадьяра, преступлением является то, что представители "Фидес" отреагировали на начало российско-украинской войны кампанией ненависти против украинцев.

"Уважаемые депутаты от "Фидес" и KDNP, депутаты, погруженные в свои бумаги и телефоны, вы годами настраивали венгров против страны, подвергшейся нападению. То, что вы делали, подстрекая против Украины, – это преступление. То, что вы бросили наших братьев из Закарпатья на произвол судьбы, – это преступление. То, что Виктор Орбан с 2015 года не нашел времени, чтобы поехать на Закарпатье, – это также преступление", – подчеркнул он.

13 ноября Мадьяр заявил, что министры иностранных дел Украины и Венгрии в настоящее время обсуждают, может ли состояться двусторонняя встреча лидеров до конца ноября на Закарпатье.

17 ноября глава МИД Венгрии Анита Орбан после нападения РФ на Закарпатье заявила, что выражает солидарность с венгерской общиной и со всем украинским народом, который уже почти пять лет ежедневно вынужден сталкиваться с ужасами войны.