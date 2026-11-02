Прем’єр Бельгії подав у відставку, король ініціює консультації з партіями

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер у понеділок, 2 листопада, оголосив королю Філіпу своє рішення піти у відставку через нездатність досягти бюджетної угоди.

Про це повідомляє пресслужба Королівського палацу Бельгії, пише "Європейська правда".

У понеділок король Бельгії Філіп прийняв прем’єра на аудієнції, під час якої Барт де Вевер оголосив, що подає у відставку у зв’язку з провалом переговорів щодо бюджету.

Як зазначила пресслужба короля, монарх відклав ухвалення рішення та ініціює консультації з головами партій, що входять до коаліційної більшості.

Там зазначили, що Філіп висловив жаль через невдачу з досягненням бюджетної угоди.

"Король висловлює жаль з приводу того, що не вдалося досягти згоди щодо надійного бюджету, який би відповідав поточним викликам. У контексті значної геополітичної невизначеності та серйозних економічних викликів країна не може собі дозволити тривалу політичну кризу", – наголосили в палаці.

Король закликав всі зацікавлені сторони "ставити на перше місце загальний інтерес і готовність до компромісів". Монарх знову прийме главу уряду у п’ятницю, 6 листопада.

Про рішення прем’єра Бельгії подати у відставку раніше повідомляли тамтешні ЗМІ.

Нагадаємо, під час саміту лідерів ЄС 16 жовтня очільник уряду Бельгії Барт де Вевер категорично виступив проти обговорення ідеї про використання заморожених активів Центробанку РФ.

Згодом де Вевер заявив, що він переконаний: Єврокомісія не пропонуватиме жодних нових операцій, пов’язаних із російськими активами, для покриття фінансових потреб України.