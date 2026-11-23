Европейский Союз в понедельник включил в санкционный список гражданина США Ринальдо Наццаро – основателя и лидера неонацистской военизированной группировки The Base, который руководит ею из России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Европейской комиссии.

Наццаро внесли в санкционный список ЕС в целях борьбы с терроризмом. Это решение предусматривает запрет на въезд в Евросоюз и замораживание активов. Кроме того, запрещается предоставлять Наццаро средства или экономические ресурсы как напрямую, так и опосредованно.

Наццаро, также известный как Норман Спир или Роман Вольф, является основателем и лидером The Base – организации правых экстремистов, причастной к террористическим актам, в отношении которой с 2024 года действуют санкции ЕС. С 2018 года он проживает в России, откуда руководит своей группировкой.

The Base, неонацистская группа, основанная в 2018 году в США, пропагандирует "акселерационизм" – идеологию, стремящуюся ускорить крах демократических институтов с помощью насильственных атак. Группировка действует на территории ЕС, США, Канады, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.

В прошлом году испанская полиция ликвидировала первую в стране известную ячейку, связанную с The Base.