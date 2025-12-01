Іспанія затримала ймовірних учасників осередку терористичної неонацистської групи

Іспанська поліція повідомила в понеділок, 1 грудня, що ліквідувала перший в країні відомий осередок, пов’язаний з The Base – угрупованням білих супремасистів, яке Європейський Союз визнає терористичною організацією.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як зазначається, троє осіб були заарештовані, а одна, підозрювана в керівництві групою, була взята під варту в східній провінції Кастельйон, на північ від Валенсії.

Правоохоронці вилучили зброю (вогнепальну та тренувальну), боєприпаси, понад 20 ножів, тактичне спорядження та неонацистські матеріали.

"Лідер іспанської осередку перебував у безпосередньому контакті з засновником The Base, який місяць тому закликав до консолідації осередків, розкиданих по декількох країнах", – йдеться в заяві поліції.

Поліція додала, що підозрювані були сильно радикалізовані і проходили парамілітарну підготовку. Вони також висловлювали готовність здійснювати вибіркові напади і використовували соціальні мережі для вербування прихильників.

Арешти відбулися на тлі зростання ультраправих настроїв в Іспанії, де опитування показують зростання підтримки націоналістичних груп серед молоді та поновлення дебатів про авторитарне минуле країни.

The Base, неонацистська група, заснована Рінальдо Наццаро в 2018 році в США, пропагує "акселераціонізм" – ідеологію, яка прагне прискорити крах демократичних інститутів за допомогою насильницьких атак.

Наприкінці листопада у німецькому місті Гіссен через дводенний з’їзд молодих членів ультраправої політичної партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") люди вийшли на масштабний протест.

"АдН" у Гіссені планує оголосити про створення загальнонаціональної молодіжної організації під назвою "Покоління Німеччини".

Попереднє молодіжне крило "АдН" було розпущене після рішення партійної конференції навесні 2025 року – після того, як федеральна розвідка BfV внесла його до списку екстремістів.

Як відомо, Федеральне відомство з захисту конституції класифікувало усю "Альтернативу для Німеччини" як підтверджену праворадикальну організацію. Партія оскаржує це в Адміністративному суді Кельна, і до завершення розгляду ця класифікація тимчасово призупинена.