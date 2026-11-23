Президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на закреплении в конституции страны строгих правил в отношении дефицитного финансирования до окончания своего срока полномочий в мае.

Об этом пишет Politico со ссылкой на свои источники, сообщает "Европейская правда".

Советник Макрона анонимно подтвердил изданию, что Елисейский дворец рассматривает возможность включения в конституцию так называемого "золотого правила", чтобы "продемонстрировать способность страны поддерживать стабильные государственные финансы в долгосрочной перспективе". Ведь сейчас Франция обременена долгом в размере почти 3,6 трлн евро, что составляет 119% валового внутреннего продукта.

Однако оппоненты Макрона – и даже некоторые из его союзников – не разделяют его мнения.

"Тот факт, что Эмманюэль Макрон дождался своего десятого бюджета с огромным дефицитом за время своего президентства, чтобы рассмотреть этот вопрос, многое говорит о президенте, который дождался, пока казна полностью опустеет, прежде чем решить её закрыть. Это как будто он говорит: я проводил политику, приведшую к дефициту, но теперь хочу заставить своего преемника соблюдать правило, которое сам не принимал", – заявил кандидат в президенты от правых Брюно Ретайо.

Еще один источник издания отметил, что французский президент "пытается заманить в ловушку" кандидатов в президенты, которые выдвинули собственные конституционные ограничения на расходы, как лидер ультраправых Марин Ле Пен и бывший премьер-министр правоцентристского толка Эдуар Филипп, вынуждая их выбрать сторону во время возможного голосования.

Во Франции конституционные реформы могут быть приняты только путем референдума или голосованием, получившим поддержку трех пятых голосов обеих палат парламента. Таким образом, инициатива Макрона может быть принята с перевесом в 20 голосов, если её поддержат все центристы и консерваторы, а ультраправая партия Ле Пен "Национальное объединение" воздержится.

Ле Пен заявила в воскресенье, 22 ноября, что ждет подробностей плана Макрона, прежде чем решать, поддерживать ли его. Ретайо поддержал эту идею, хотя и выразил сомнения относительно сроков её реализации.

Филипп, которого когда-то считали самым сильным умеренным кандидатом, способным победить Ле Пен, но который сейчас отстает в опросах, заявил в прошлом году, что поддерживает проведение референдума по конституционным бюджетным ограничениям. Кандидат от крайне левых Жан-Люк Меланшон, вероятно, выступит против этой инициативы.

Напомним, как показывают опросы, лидер ультраправых Марин Ле Пен и лидер ультралевых Жан-Люк Меланшон лидируют накануне президентских выборов во Франции в следующем году.

Также 20 ноября премьер-министр Франции Доминик де Вильпен выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах, которые пройдут весной 2027 года.