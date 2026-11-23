Канцлер Германии Фридрих Мерц, комментируя инцидент с падением трёх российских ракет на территории Польши, призвал РФ прекратить "эти опасные провокации".

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Канцлер Германии выразил солидарность с Польшей и заверил, что НАТО будет защищать каждый дюйм своей территории.

"Я хочу сказать это очень чётко и очень ясно: Россия должна немедленно прекратить эти провокации, эти опасные провокации. Польша может рассчитывать на нашу полную солидарность", – заявил Мерц.

Он также прокомментировал сообщение о планах РФ вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой уже в ближайшие недели. Мерц отметил, что эти планы не новы, но от этого они "не становятся менее шокирующими".

"Это показывает, к какой эскалации Россия, очевидно, готова", – добавил немецкий канцлер.

Он отметил, что вместе с генеральным секретарем НАТО обсудит ситуацию с безопасностью в Европе, в частности последние события в Балтийском море. Мерц заверил, что ни один член НАТО "не заинтересован в эскалации в регионе Балтийского моря".

Напомним, в понедельник, 23 ноября, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Североатлантического совета, обсуждение будет касаться нарушения воздушного пространства Польши российскими ракетами.

В польском правительстве заявили, что НАТО должно усилить противовоздушную оборону Польши и восточного фланга после вторжения российских ракет.