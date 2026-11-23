Министерство обороны Молдовы предлагает внести изменения в законодательство о военной подготовке резервистов и граждан, в частности, ввести ускоренный срок начальной подготовки до 42 дней.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на проект Минобороны, пишет "Европейская правда".

В настоящее время граждане Молдовы проходят либо стандартную срочную службу, которая длится 12 месяцев, либо обучение на военных факультетах университетов. Предлагаемые изменения предусматривают введение ускоренной подготовки продолжительностью до 42 дней для лиц в возрасте от 18 до 27 лет, отобранных для службы в армии, студентов (по их желанию) и граждан в возрасте от 27 до 55 лет, которые не проходили военную службу и не находятся в резерве.

"Все категории, условия и порядок будут определены законодательными положениями", – отметили в Министерстве обороны. Ведомство не уточнило, отменяет ли ускоренная подготовка стандартную срочную службу продолжительностью 12 месяцев.

Проект также предлагает создать новые категории резервистов. В настоящее время в законе состав резервистов делится на "действующий" и "пассивный". Согласно инициативе Минобороны, резерв будет состоять из контрактного, в который войдут граждане, добровольно становящиеся военнообязанными, и оперативного – это бывшие военнослужащие или подготовленные лица, которых можно быстро мобилизовать.

Для тех, кто выбирает военную карьеру по контракту, срок службы составит до 5 лет для всех категорий военнослужащих. В то же время по действующему законодательству сроки зависят от звания. Также проект вводит финансовые надбавки как при приеме на службу, так и во время пребывания на ней.

Министерство обороны уточняет, что законопроект находится на стадии рассмотрения, и эти положения еще не вступили в силу.

Ранее премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал ускорить рассмотрение законопроекта об оборонной промышленности, который позволит стране производить дроны.

Президент Молдовы Майя Санду признала, что стране до сих пор не хватает оборонных возможностей, чтобы защититься от дронов.