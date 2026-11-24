В правительстве Молдовы до конца января 2027 года планируют разработать дорожную карту по присоединению к секторальным санкциям Евросоюза против России и Беларуси.

Об этом сообщили в МИД Молдовы 24 ноября, передает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Дорожная карта должна обеспечить создание нормативной базы и национальных механизмов для будущего присоединения страны к двум самым сложным санкционным режимам ЕС – секторальным ограничительным мерам против России, а также секторальным и индивидуальным санкциям против Беларуси. Решение о подготовке документа принял Межведомственный наблюдательный совет под председательством премьер-министра Василе Тофана.

В основе документа будет лежать оценка социально-экономических последствий присоединения к этим ограничениям. В дорожную карту будут включены меры по смягчению возможного негативного эффекта, определению уязвимых мест, возможностей для адаптации и сфер, требующих вмешательства государства.

Среди первоочередных шагов власти планируют провести консультации с представителями профильных отраслей экономики и разработать для экономических операторов инструкции относительно сферы действия ограничений, применимых исключений и процедур соблюдения санкционного режима.

В МИД напомнили, что в контексте вступления в Евросоюз, в частности в рамках переговоров по Разделу 31 "Внешняя политика, политика безопасности и обороны", Молдова обязана к моменту присоединения к ЕС поддержать все ограничительные меры, принятые в рамках Общей внешней политики и политики безопасности. Это предполагает как их полноценное внедрение, так и предотвращение обхода санкций.

Стоит отметить, что Украина, Молдова и другие государства-кандидаты на вступление в ЕС могут присоединяться к отдельным решениям Совета Евросоюза о санкциях, о чем информируют Брюссель, который обычно "принимает во внимание" это обязательство.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Молдова может достичь уровня Черногории в переговорах о вступлении в Европейский Союз уже в 2027 году, если сохранит нынешние темпы реформ.

Также сообщалось, что Кос обсудила с украинским правительством и парламентом список реформ, необходимых для выполнения Украиной бенчмарков (промежуточных критериев) для вступления в ЕС.

О том, почему Украине объективно сложно проводить реформы, а также о реалистичной дате вступления в ЕС – в материале Посол ЕС: Мы нашли решение, как провести ряд реформ, и они понравятся не всем в Украине.