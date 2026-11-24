Временный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон из партии "Умеренные" заявил, что готов попытаться сформировать правоцентристское правительство на фоне тупиковой ситуации после сентябрьских парламентских выборов.

Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи со спикером Андреасом Норленом, передает SVT, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 24 ноября, Кристерссон заявил, что готов попытаться сформировать правоцентристское правительство из четырех партий и сделать это, как только спикер сочтет это возможным.

"В этом заключалась суть нашей сегодняшней короткой беседы", – сказал он.

Также он отметил, что переговоры с "Центристами" продолжатся, и что дополнительное время ничего не изменит.

"Спустя 72 дня после выборов это уже не может быть вопросом времени. Я бы не пытался этого сделать, если бы не считал, что условия для этого благоприятны", – добавил Кристерссон.

В этот день лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент перспектив для формирования правительства нет.

Стоит отметить, что всё больше шведов готовы к проведению досрочных выборов, поскольку переговоры о формировании нового правительства зашли в тупик спустя более двух месяцев после парламентских выборов.

26 октября лидер Центристской партии Элизабет Танд Рингквист заявила, что её попытки сформировать центристскую коалицию зашли в тупик.

Согласно шведской системе, перед проведением новых выборов в парламенте можно провести четыре голосования по кандидатурам на пост премьер-министра.

На данный момент состоялись два неудачных голосования по кандидатуре премьер-министра: одно – по Андерссон, другое – по Танд Рингквист.

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