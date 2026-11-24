Кристерссон готов попытаться сформировать правоцентристское правительство Швеции
Временный премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон из партии "Умеренные" заявил, что готов попытаться сформировать правоцентристское правительство на фоне тупиковой ситуации после сентябрьских парламентских выборов.
Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи со спикером Андреасом Норленом, передает SVT, пишет "Европейская правда".
Во вторник, 24 ноября, Кристерссон заявил, что готов попытаться сформировать правоцентристское правительство из четырех партий и сделать это, как только спикер сочтет это возможным.
"В этом заключалась суть нашей сегодняшней короткой беседы", – сказал он.
Также он отметил, что переговоры с "Центристами" продолжатся, и что дополнительное время ничего не изменит.
"Спустя 72 дня после выборов это уже не может быть вопросом времени. Я бы не пытался этого сделать, если бы не считал, что условия для этого благоприятны", – добавил Кристерссон.
В этот день лидер шведских социал-демократов Магдалена Андерссон заявила, что на данный момент перспектив для формирования правительства нет.
Стоит отметить, что всё больше шведов готовы к проведению досрочных выборов, поскольку переговоры о формировании нового правительства зашли в тупик спустя более двух месяцев после парламентских выборов.
26 октября лидер Центристской партии Элизабет Танд Рингквист заявила, что её попытки сформировать центристскую коалицию зашли в тупик.
Согласно шведской системе, перед проведением новых выборов в парламенте можно провести четыре голосования по кандидатурам на пост премьер-министра.
На данный момент состоялись два неудачных голосования по кандидатуре премьер-министра: одно – по Андерссон, другое – по Танд Рингквист.
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