Фракция "Социалистов и демократов" (S&D) в Европейском парламенте проведет внутреннее обсуждение позиции премьер-министра Дании Метте Фредериксен по вопросу миграции после того, как депутаты из нескольких стран-членов выразили обеспокоенность во время заседания в Страсбурге в понедельник.

Об этом сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Депутаты Европарламента выразили несогласие с высказываниями Фредериксен от 17 ноября, которые, по мнению критиков, перекликаются с ультраправой теорией заговора о "великом замещении", ложно утверждающей, будто элиты планируют размыть белое население, главным образом за счет иммиграции небелых.

Депутаты также выразили недовольство поддержкой Фредериксен соглашения между Данией и четырьмя другими странами ЕС о создании так называемого "центра возвращения" в Руанде для депортированных мигрантов.

"Я не являюсь сторонницей большого замещения населения", – заявила Фредериксен, лидер датских социал-демократов, изданию Borgerlig Tabloid.

"Мы – датское общество, и мы – коренная группа, этнически относящаяся к датчанам. Это, конечно, меняется, когда сюда приезжают люди. Но и в будущем должна существовать Дания, где будет господствовать сильная культура большинства", – сказала она.

Стоит отметить, что такие заявления Фредериксен получили поддержку ультраправых деятелей из разных европейских стран.

Португальские и немецкие законодатели выразили возражения по поводу этих комментариев на заседании в понедельник, после чего слово попросили еще несколько членов группы. Председатель группы Ираче Гарсия предложила запланировать официальное обсуждение на одном из будущих заседаний, как сообщили четыре человека, присутствовавшие в зале или получившие информацию об этой дискуссии.

Эта дискуссия вновь привлечет внимание к разногласиям в левоцентристском объединении относительно того, насколько социалисты могут поддерживать более жесткую миграционную политику. Подход Фредериксен ранее уже вызывал критику со стороны лидеров других партий, в частности после того, как она присоединилась к премьер-министру Италии Джордже Мелони в осуждении неконтролируемой миграции.

После миграционного кризиса в Сеуте Фредериксен также подписала письмо, в котором призвала президента Европейского совета Антониу Кошту принять меры для защиты границ ЕС. "Позиция Фредериксен не отражает позицию социалистического политического семейства", – заявила Гарсия тогда испанским СМИ.

Кристель Шальдемозе, возглавляющая датскую делегацию во фракции, была застигнута врасплох этой критикой, отметили двое собеседников. "Я рада возможности обсудить миграционную политику со своими коллегами по фракции S&D", – сказала она.

Один из сотрудников социалистов, присутствовавший в зале, отметил: "Эта тема вызывает напряжение во фракции, и Гарсия явно прервала обсуждение сразу, чтобы ситуация не обострилась".

Напомним, в правительстве Испании высказались против идеи создать в Руанде первый центр депортации мигрантов, которым отказали в предоставлении убежища.

Напомним, Германия, Австрия, Греция, Дания и Нидерланды заявили, что работают над заключением соглашения с первой страной, не входящей в ЕС, о размещении так называемых центров возвращения мигрантов. Речь идет о первом таком центре в Руанде.