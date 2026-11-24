Президент Владимир Зеленский рассчитывает найти "новый подход" к Конгрессу США, который будет контролироваться демократами, в вопросе войны с РФ.

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В интервью Зеленский рассказал, что призвал союзников Украины усилить поставки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot, чтобы сдержать российские атаки баллистическими ракетами. В этом контексте украинский президент отметил, что надеется найти "новый подход" к новому Конгрессу США, который будет контролироваться демократами.

"Пожалуйста, обеспечьте наши потребности хотя бы на весь декабрь. Почему? Потому что я все еще рассчитываю на то, что смогу найти, так сказать, новый подход к новому Конгрессу в январе или феврале", – сказал он.

Украинский президент подчеркнул, что поставка 48 ракет для Patriot задерживается, поскольку пакет до сих пор не получил одобрения министра обороны Пита Хегсета.

Впрочем, Зеленский признал: даже с учетом этой партии Украина все равно не сможет полностью удовлетворить свои потребности в ракетах для Patriot.

"Очень жаль, что на фоне всех переговоров о том, как закончить войну, Украина сталкивается не только с сокращением поставок ракет-перехватчиков для системы Patriot, но и с задержками в их доставке", – добавил Зеленский.

В этот день СМИ писали, что Хегсет еще не утвердил передачу около 60 перехватчиков для системы противовоздушной обороны Patriot, которые Вашингтон уже согласился поставить Украине.

Во время заседания в формате "Рамштайн" 17 ноября Зеленский предложил союзникам передать Украине ракеты-перехватчики для систем Patriot и IRIS-T из имеющихся запасов в обмен на новые ракеты, которые Украина уже заказала и сможет передать партнерам после их производства.

Ранее Зеленский заявлял, что в этом году Украина получает в среднем всего 12 ракет в месяц для систем Patriot.