Французский полицейский предстанет перед судом за убийство подростка в 2023 году, которое вызвало бурные протесты по всей стране.

Об этом сообщил во вторник Апелляционный суд Версаля, передает "Европейская правда" со ссылкой на France24.

Апелляционный суд Версаля признал, что против обвиняемого имеются достаточные доказательства, и отклонил "смягчающие обстоятельства, на которые ссылалась сторона защиты", как указано в пояснении суда. Это решение может быть обжаловано в дальнейшем.

Видеозапись с мобильного телефона, на которой видно, как полицейский Флориан М. стреляет в 17-летнего Наэля Мерзука в упор в салоне автомобиля во время остановки на оживлённой улице, стала вирусной после смерти парня, что спровоцировало многодневные протесты.

Сначала полиция утверждала, что Наэль наехал на полицейского своим автомобилем – эта версия противоречит видеодоказательствам, на которых видно, как двое полицейских стоят возле остановленного автомобиля, а один из них направляет пистолет на водителя.

Решение, принятое во вторник, является лишь последним в серии спорных судебных решений по делу, которое для многих стало символом полицейского произвола во Франции.

Полицейского, который провёл пять месяцев в предварительном заключении, а затем был освобождён в ноябре 2023 года, сначала должны были судить за убийство, но он обжаловал это решение.

В марте апелляционный суд постановил, что его следует судить по менее тяжкому обвинению – насилие, повлекшее смерть – в суде без присяжных.

В июне это решение было отменено высшим судом Франции, что открыло путь к судебному рассмотрению дела полицейского по обвинению в убийстве.

Алжирец и марокканец по происхождению, 17-летний Наэль был застрелен полицейским во время дорожной проверки.

Подробнее о резонансном деле – в статье Молодые и ненужные: почему Францию сотрясают масштабные протесты и что собираются делать власти.