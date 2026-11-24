Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с итальянским коллегой Антонио Таяни вопросы двусторонних отношений на фоне того, как Рим требует от украинской стороны объяснений по поводу внесения итальянских политиков в базу "Миротворец".

Об этом Сибига сообщил на платформе X, пишет "Европейская правда".

Министр проинформировал главу МИД Италии о недавней эскалации террора со стороны России против украинцев и о дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны. Сибига и Таяни также обсудили важность свободы судоходства и вызовы в сфере безопасности в Средиземном и Черном морях.

Украинский дипломат выразил благодарность Италии за её последовательную поддержку в укреплении оборонного потенциала Украины, содействии её вступлению в ЕС и поддержку дипломатических усилий по прекращению войны.

Отдельно Сибига поблагодарил Таяни "за плодотворный обмен мнениями, в ходе которого мы сосредоточились на решении всех нерешенных вопросов в духе тесного партнерства между Украиной и Италией".

Напомним, на днях между двумя странами разгорелся дипломатический скандал. 18 ноября глава МИД Италии Антонио Таяни поручил итальянскому послу в Киеве Карло Формозе обратиться к украинским властям с просьбой дать разъяснения относительно внесения евродепутатов от партии "Движение пяти звёзд" в "чёрный список" на сайте "Миротворца".

Впоследствии посольство Украины в Риме отреагировало на замечания МИД Италии относительно включения итальянских политиков в "черный список" на сайте "Миротворца", заверив, что эта платформа не отражает позицию украинского правительства.

По данным итальянских СМИ, в список также попал вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Сам лидер ультраправой "Лиги" возмутился этим, потребовав извинений от президента Украины Владимира Зеленского и пригрозив заблокировать помощь Киеву.

Впоследствии Сальвини исчез из списка. Во время пресс-конференции в понедельник в Риме он объявил, что встретится с послом Украины в Италии и потребует принятия дальнейших мер против этой платформы.

"Я попрошу удалить моё имя и имена всех граждан Италии с этого веб-сайта, который подстрекает к насилию, а также закрыть сайт. Это тревожный момент", – сказал итальянский вице-премьер.