На фоне сообщений о планах России запустить в этом году в космос спутник с ядерным оружием министр обороны Германии Борис Писториус призывает к спокойствию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По его словам, пока неясно, о каком именно оружии идет речь.

"Прежде всего, мы должны сохранять спокойствие", – заявил Писториус журналистам в Берлине.

Он отметил, что потенциальное воздействие этого оружия зависит от места его размещения. Поэтому публично высказывать предположения, по его словам, ещё рано.

При этом министр сообщил, что продолжаются внутренние консультации по поводу этих сообщений, и принимаются необходимые меры.

Напомним, западные разведывательные службы предупредили о новой ядерной угрозе со стороны Москвы: Россия может вывести на орбиту спутник с ядерной боеголовкой уже в ближайшие недели.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс будет защищаться от любых угроз в космосе на фоне сообщений о том, что Россия готовится к запуску спутника с ядерным оружием.