Исполняющий обязанности министра иностранных дел Латвии Гиртс Яунземс заявил, что если вводить санкции против российского зерна, эффективнее было бы сделать это на уровне ЕС, поскольку национальные санкции Латвии будет легче обойти.

Заявление чиновника приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По словам Яунземса, важно, чтобы санкции наносили России максимально болезненный ущерб, но при этом как можно меньше вредили самой Латвии.

Он отметил, что в рамках санкционных инициатив ЕС можно нанести российской экономике более серьезный ущерб, чем ограничениями на зерно.

По мнению Яунземса, если ввести национальные санкции против зерна, их будет легко обойти: его можно будет перевозить через Литву и Польшу.

Он также добавил, что отказ от перевозки этого зерна потребует выделения портам и железной дороге дотаций в размере от 50 до 100 миллионов евро.

7 ноября в Латвии прошла акция протеста против транзита российского зерна, собралось несколько десятков единиц тяжелой техники, в частности тракторы и зерновозы.

А 16 ноября Министерство иностранных дел Латвии в сотрудничестве с другими соответствующими министерствами подготовило проект постановления о запрете транзита через латвийскую территорию зерна, поступающего из России и Беларуси.

Напомним, ранее Эстония ввела запрет на перевозку российского и белорусского зерна по своей территории в ответ на блокаду Россией экспорта зерновых из Украины.