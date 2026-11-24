В Германии обнародовали данные Федерального управления уголовной полиции, которые свидетельствуют о росте уровня насилия в отношении женщин: в 2025 году число жертв домашнего насилия было выше, чем когда-либо ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Федеральное управление уголовной полиции (BKA) не регистрирует фемицид как отдельное преступление, но сообщает, что в 2025 году в результате домашнего насилия погибли 209 женщин, 130 из которых были убиты нынешним или бывшим партнером.

Всего в результате домашнего насилия погибли 292 человека.

В 2026 году в Германии было убито не менее 125 женщин. Их убили мужчины, с которыми они находились или ранее были в отношениях.

Сообщается, что была создана новая рабочая группа на уровне федерации и земель, которая разрабатывает определение фемицида и намерена в будущем собирать конкретную информацию по этому поводу.

"Почти каждый день в Германии мужчина убивает свою партнершу или бывшую партнершу, либо пытается это сделать", – заявила министр юстиции Стефани Хубиг.

Однако не каждый из этих случаев был четко квалифицирован как убийство, и до сих пор нет официальной публичной статистики по фемицидам. Хубиг хочет это изменить: положение Уголовного кодекса об убийстве должно быть расширено, чтобы охватить фемициды.

Убийство считается фемицидом, когда мужчина убивает женщину из-за того, что она разводится с ним или хочет самостоятельно принимать решения относительно своей жизни. На данный момент четкого юридического определения еще нет.

Согласно законопроекту министра юстиции, в будущем "гендерные или иные нечеловеческие мотивы" должны быть четко указаны в качестве отягчающих обстоятельств убийства.

Как сообщалось, Германия планирует криминализировать хранение, производство и распространение видеоматериалов, изображающих изнасилования.

Также в Германии обнародовали статистические данные, согласно которым уровень самоубийств продолжает расти.