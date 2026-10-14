У Німеччині фіксують значне зростання кількості самогубств

Згідно з офіційною статистикою, рівень самогубств у Німеччині продовжує зростати.

Відповідні статистичні дані від німецького Міністерства охорони здоров’я наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За даними німецького МОЗ, у 2025 році в Німеччині скоїли самогубство щонайменше 11 334 особи. Це на 9,3% більше, ніж у попередньому році, і на 15,6% перевищує середній показник за останнє десятиліття.

Цей показник перевищує сумарну кількість смертей від дорожньо-транспортних пригод, СНІДу, вбивств та ненавмисних вбивств.

Дані свідчать, що частково це пов’язано зі зростанням кількості жінок (зростання на 17,9% порівняно з 2021 роком), які покінчили життя самогубством, хоча більшість самогубств, як і раніше, скоюють чоловіки.

Зростання також пов’язане зі збільшенням кількості випадків евтаназії для людей похилого віку та недієздатних осіб, кількість яких перевищила 1 000 осіб.

У своєму рішенні 2020 року верховний суд Німеччини скасував заборону 2015 року на діяльність організацій, що надають допомогу в покінченні з життям, таких як швейцарська Dignitas, і закликав Бундестаг розробити нормативні акти щодо цієї практики.

Однак законодавці досі відмовилися це зробити, через що евтаназія з допомогою лікаря в Німеччині залишається в правовій "сірій зоні". Пряма евтаназія, здійснена одним лікарем, залишається незаконною.

У серпні Міністерство охорони здоров’я запропонувало низку реформ, зокрема створення національної гарячої лінії з попередження самогубств, посилення підтримки місцевих та регіональних мереж, а також заснування федерального управління з попередження самогубств.

Однак як медичні організації, так і благодійні фонди заявили, що запропонований бюджет у розмірі 1,4 млн євро є недостатнім і ніяк не зможе забезпечити довгострокове функціонування такої програми.

Повідомляли, що у Норвегії планують створити постійний національний реєстр самогубств.

А 19 серпня у Франції набув чинності багатостраждальний закон про асистований суїцид.

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