Шотландія розслідує перебування Епштейна у королівській резиденції на запрошення експринца

Поліція Шотландії розпочала розслідування обставин перебування колишнього принца Ендрю Маунтбеттена-Віндзора разом із засудженим американським сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном та його спільницею Гіслайн Максвелл у королівській резиденції Балморал.

Про це повідомив речник шотландської поліції, пише Sky News, передає "Європейська правда".

За інформацією правоохоронців, Епштейн і Максвелл відвідали Балморал – приватну резиденцію британських королів у Шотландії – у 1999 році. Як повідомляється, вони прибули на запрошення тодішнього принца Ендрю.

"Ми отримали інформацію, і зараз триває активне розслідування, але воно перебуває на дуже ранній стадії", – заявив представник правоохоронців.

Він наголосив, що розслідування ґрунтуються на доказах, а в центрі уваги правоохоронців перебувають потреби людей, які пережили насильство.

66-річний Ендрю був заарештований у лютому за підозрою у зловживанні службовим становищем у зв’язку з його стосунками з Епштейном; обшуки були проведені в його маєтках у Сандрінгемі (східна Англія) та Віндзорі.

Цей арешт став безпрецедентною подією в новітній історії – вперше за 300 років члена королівської родини затримали і допитали правоохоронці.

Однак згодом Маунтбаттен-Віндзор подав судовий позов і клопотав про скасування ордерів на обшук.

Нагадаємо, у жовтні 2025 року Ендрю Маунтбеттена-Віндзора позбавили титулу принца через звинувачення у зв’язках зі скандальним американським фінансистом Епштейном.