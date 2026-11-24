Зеленский и Мадьяр встретились в Ужгороде и почтили память погибших военных
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Новости — Вторник, 24 ноября 2026, 16:39 —
Новости — Вторник, 24 ноября 2026, 16:39 —
Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр встретились в Ужгороде и почтили память павших защитников Украины.
Об этом сообщает "Укринформ" с места событий, пишет "Европейская правда".
Зеленский и Мадьяр возложили цветы к мемориалу павшим защитникам Украины на Холме славы в Ужгороде.
Сообщалось, что 24 ноября Мадьяр находится с первым визитом в Украине в качестве премьер-министра Венгрии.
Ранее он сообщил, что в ходе визита встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами венгерской общины.
Мадьяр добавил, что вместе с главой Министерства иностранных дел Венгрии Анитой Орбан они посетят несколько венгерских учреждений.
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