Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр встретились в Ужгороде и почтили память павших защитников Украины.

Об этом сообщает "Укринформ" с места событий, пишет "Европейская правда".

Зеленский и Мадьяр возложили цветы к мемориалу павшим защитникам Украины на Холме славы в Ужгороде.

Сообщалось, что 24 ноября Мадьяр находится с первым визитом в Украине в качестве премьер-министра Венгрии.

Ранее он сообщил, что в ходе визита встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами венгерской общины.

Мадьяр добавил, что вместе с главой Министерства иностранных дел Венгрии Анитой Орбан они посетят несколько венгерских учреждений.