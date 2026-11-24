В Молдове предложили Румынии развивать речную инфраструктуру и возобновить судоходство по Пруту – в том числе для укрепления транспортных связей с Украиной.

Об этом сообщает NewsMaker, пишет "Европейская правда".

Развитие судоходства по реке Прут планируется начать с пилотного участка между портами Джурджулешти и Галац. Инициатива направлена на развитие речного транспорта, эффективное управление водными ресурсами, расширение систем орошения и укрепление транспортных связей между Молдовой, Румынией и Украиной.

"Молдова поддерживает идею возобновления судоходства по Пруту и с уверенностью смотрит на все, что это может принести нашему региону: более тесные связи между общинами на обоих берегах, новые возможности для фермеров и бизнеса и всё более естественное сближение с европейским пространством", – заявил государственный секретарь министерства регионального развития Молдовы Мирча Пескелуце.

Восстановление судоходства по Пруту предусмотрено в Стратегии мобильности 2030 и двусторонних соглашениях с Бухарестом, а в январе этого года стороны уже обсуждали в Кишиневе совместную работу по реализации этого проекта.

На первом этапе Молдова предлагает провести совместные гидрографические исследования, проанализировать экономический потенциал грузоперевозок и оценить воздействие на окружающую среду.

Далее страны могли бы обустроить пилотный участок в нижнем течении Прута с прямым выходом к портам Джурджулешти и Галац, чтобы отработать механизм совместного финансирования и содержания фарватера перед расширением инфраструктуры вверх по течению.

В перспективе представленный проект предусматривает обустройство около 500 км судоходного пути и его интеграцию в будущий речной коридор, который соединит Балтийское и Чёрное моря.

Ранее премьер-министр Молдовы Василе Тофан призвал украинских предпринимателей использовать молдавскую железную дорогу для экспорта товаров в Румынию.

Также сообщалось, что грузовое движение в Европейский Союз значительно возросло на всех таможенных пунктах на молдавско-румынской границе – в том числе и из-за экспорта из Украины.