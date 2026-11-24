Правительство Швеции во вторник объявило о предоставлении Украине зимнего пакета помощи.

Об этом говорится в заявлении шведского правительства, сообщает "Европейская правда".

Зимний пакет состоит из 155 млн крон (13,8 млн евро) для Украинского Красного Креста, 85 млн крон (7,6 млн евро) на поддержку энергетики и полномочий на размещение заказов на сумму 300 млн крон (26,7 млн евро) для Управления гражданской обороны.

Эта помощь призвана укрепить устойчивость Украины и удовлетворить насущные потребности, отметили в правительстве.

"Жестокие атаки России на население и гражданскую инфраструктуру Украины являются целенаправленной попыткой сделать зиму невыносимой. Миллионы людей рискуют остаться без электроэнергии, отопления и воды во время очередной зимы войны, которая может стать самой тяжелой за всю историю. Именно поэтому мы поддерживаем энергетический сектор и семьи, проживающие вблизи линии фронта", – отметил и.о. министра внешней торговли Швеции Бенджамин Дуса.

Он также добавил, что правительство Швеции обеспечивает продолжение поставок оборудования для защиты объектов энергетики от российских атак.

Поддержка Швеции для Украинского Красного Креста будет использована, в частности, на денежную помощь уязвимым домохозяйствам, отопление, генераторы и другие необходимые меры по оказанию помощи.

Энергетическая помощь в размере 85 млн крон предоставляется через Программу развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и будет направлена на оборудование и установки, укрепляющие энергоснабжение.

Разрешение на закупки на сумму 300 млн крон, предоставленное Шведскому управлению гражданской обороны, призвано обеспечить бесперебойные поставки Швецией аварийного оборудования в Украину в течение всей зимы.

Также сообщалось, что Дания внепланово выделит в виде гранта 20 млн евро на поддержку украинской энергетики.

Норвежское правительство в конце октября объявило о выделении 500 млн крон (48 млн евро) на энергетическую поддержку Украины в преддверии зимы.