Во вторник, 24 ноября, Европейская комиссия пригрозила наложить на Болгарию штраф в размере до 23 миллионов евро за неспособность сдержать расходы.

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

Эти угрозы прозвучали в ходе последнего раунда экономического надзора со стороны Брюсселя, известного как "Европейский семестр", цель которого – держать под контролем государственные финансы на фоне роста долга во всем Евросоюзе. Угроза штрафа для Болгарии имеет особое символическое значение, поскольку страна только в январе присоединилась к еврозоне.

"Мы ожидаем, что решение о штрафе будет принято в конце этого года или в самом начале следующего", – заявил журналистам еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

Этот штраф станет первым, наложенным за нарушение фискальных правил ЕС, цель которых – удерживать разрыв между государственными расходами и доходами на уровне ниже 3% от ВВП. Они также направлены на ограничение соотношения государственного долга к ВВП на уровне ниже 60%.

Объем долга Болгарии значительно ниже установленного ЕС порога в 60%. Однако, по прогнозам, ее бюджетный дефицит в этом году достигнет 5% ВВП, и Брюссель считает, что София не сделала достаточно для его преодоления.

Ближе всего к наложению штрафов в соответствии с фискальными правилами Брюссель подошел 10 лет назад в отношении Испании и Португалии.

ЕС реформировал эти правила после пандемии, чтобы решить проблему роста долга Евросоюза после того, как правительства потратили средства на выход из самой глубокой рецессии со времен Второй мировой войны. По новой системе штрафы меньше, чтобы Брюссель мог их налагать, не подрывая финансов стран.

Напомним, последней к еврозоне присоединилась Болгария, где евро вошёл в обращение наряду с национальной валютой левом с 1 января 2026 года; с 1 февраля расчёты окончательно перешли на евро.

Ранее в Болгарии заявили, что страна не будет участвовать в финансировании закупок нового летального оружия для Украины через Европейский фонд мира (EPF).