Министр обороны Украины Евгений Хмара провел в Осло встречу с министром обороны Норвегии Туре О. Сандвиком, по итогам которой объявил о договоренностях по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Минобороны, передает "Европейская правда".

В ходе встречи министры подробно обсудили поддержку Украины в зимний период и в течение 2027 года.

В частности, как отмечается, в следующем году двусторонняя помощь от Норвегии составит не менее $7 млрд. В первую очередь она будет касаться приоритетных направлений: укрепления противовоздушной обороны и беспилотных систем.

"Рассмотрели варианты поставок Украине средств защиты воздушного пространства, в частности ракет-перехватчиков для систем ПВО. У нас есть весомые и важные для Украины договоренности", – сказал Хмара.

Отдельно министры обсудили проект по интеграции ракет различных типов в системы NASAMS, которыми располагает Украина.

Также речь шла о путях поставки дополнительных боевых самолетов и боеприпасов к ним.

Кроме того, Хмара обозначил основные направления развития сотрудничества между Украиной и Норвегией. Среди них – обмен боевым опытом и развитие совместных предприятий, где у стран уже есть практические наработки.

Ранее стало известно, что украинская и норвежская оборонные промышленности разработали новый тип систем противовоздушной обороны – DESNA, который уже помогает защищать Украину от дронов.

Кроме того, в рамках визита Евгения Хмары в Осло министры двух стран подписали меморандум о намерениях по испытанию украинской боевой цифровой экосистемы DELTA.