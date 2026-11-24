С 1 декабря Эстония закрывает автомобильные пункты пропуска на границе с Россией – следующим шагом может стать закрытие железнодорожного пункта пропуска.

Об этом пишет ERR, сообщает "Европейская правда".

Как сообщил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, правительство еще не приняло окончательного решения о дальнейшей судьбе и возможном закрытии железнодорожного пограничного переезда в Нарве.

"На данный момент мы не принимали никаких дальнейших решений по этому поводу, и это останется следующим шагом, если в этом возникнет необходимость. Меры не всегда должны быть симметричными или одинаковыми, но они могут быть реализованы в другом месте – например, мы уже давно вводим очень болезненное замораживание российских активов в Европе, контролируем теневой флот и запрещаем визы для российских военных", – сказал Михал.

По словам премьер-министра, Эстония уже подверглась 12 нападениям, которые можно приписать России, а предыдущие предупреждения – сокращение часов работы пунктов пропуска и введение полного таможенного контроля – не заставили восточного соседа изменить курс.

"В ответ на действия России мы сократили часы работы пограничных переходов и ввели полный таможенный контроль, постоянно посылая сигнал. Весь этот посыл был в том ключе, чтобы вы понимали, друзья: если не будете действовать разумно, то в какой-то момент мы дойдем до того, что вы больше не сможете пересекать границу", – пояснил Кристен Михал.

Ранее Михал заявил, что граница с Россией останется закрытой, пока не изменится ситуация с безопасностью.

Напомним, 20 ноября правительство Эстонии приняло решение о том, что пересечение эстонско-российской границы будет приостановлено 1 декабря.