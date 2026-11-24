Венгрия направила в Закарпатскую область пакет помощи, в который вошли, в частности, медицинское оборудование, генераторы и транспортные средства.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Ужгород.

Как подчеркнул глава венгерского правительства, переданная помощь предназначена для нужд Закарпатской области.

"И сегодня мы приехали не с пустыми руками, ведь привезли помощь для Закарпатья. Это дорогостоящее оборудование для наблюдения за состоянием больных, лекарства, энергетическое оборудование, в частности генераторы стоимостью в миллионы форинтов, а также транспортные средства", – отметил Мадьяр.

Глава венгерского правительства также анонсировал создание отдельной программы социальной поддержки.

"И здесь, в присутствии господина президента, хочу рассказать о том, что сегодня на заседании венгерский парламент принял решение увеличить на миллиарды форинтов фонд помощи зарубежным венграм. Мы создаем специальный социальный фонд имени Илоны Зрини, в рамках которого будет предоставляться эта помощь", – добавил Мадьяр.

Сообщалось, что 24 ноября Мадьяр находится с первым визитом в Украине в качестве премьер-министра Венгрии.

В ходе визита он заявил о значительном прогрессе в переговорах с украинской стороной по десяти вопросам, касающимся языковых, культурных и образовательных прав венгерского национального меньшинства в Украине.

Ранее он сообщил, что в ходе визита встретится с президентом Владимиром Зеленским, а также с лидерами венгерской общины.

Мадьяр добавил, что вместе с главой Министерства иностранных дел Венгрии Анитой Орбан они посетят несколько венгерских учреждений.