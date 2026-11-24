Российский посол Георгий Михно, которого вызвали в МИД Польши, появился во вторник около 16:30 в здании ведомства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Вызов посла связан с нарушением российскими ракетами польского воздушного пространства во время нападения России на Украину.

О его вызове ранее сообщил пресс-секретарь ведомства Мачей Вевюр. Он заявил журналистам, что "посол Российской Федерации будет вызван, но сначала должны завершиться определенные процедуры, в частности со стороны военных и спецслужб".

Вевюр подчеркнул, что на встрече в МИД "господин посол получил очень резкую дипломатическую ноту".

"В языке дипломатии каждое слово, каждый сигнал имеет значение, поэтому подчеркиваю: это была резкая нота", – сказал он.

По словам представителя польского внешнеполитического ведомства, в ноте, врученной послу России, "конечно же, был выражен наш решительный протест против таких действий".

"Такие действия опасны для нашего воздушного пространства, для наших граждан, а также для наших союзников в рамках НАТО", – подчеркнул Вевюр.

Напомним, 20 ноября во время массированной атаки РФ на Украину польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты.

Компоненты крылатых ракет Х-101 были найдены в трех местах: Новый Липовец (Люблинское воеводство), а также Рудник-над-Сяном и Молодич в Подкарпатском воеводстве.

В субботу министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский объявил, что правительство выразит российской стороне свое "крайнее недовольство" нарушением польского воздушного пространства. Он добавил, что этот вопрос будет "обсуждаться и в Брюсселе, как в военных, так и в политических кругах".