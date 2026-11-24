Бывший президент Франции Николя Саркози и его жена Карла Бруни-Саркози должны предстать перед судом в 2027 году по обвинению в "преступном сговоре с целью совершения мошенничества", а также в получении выгоды от подкупа свидетелей.

Об этом сообщает AFP, пишет "Европейская правда".

Новые обвинения связаны с действиями супругов Саркози в ходе расследования дела о незаконном финансировании избирательной кампании со стороны ливийского лидера Муаммара Каддафи, в связи с которым бывший президент Франции был заключен в тюрьму в прошлом году.

Одним из главных обвинителей по этому делу был франко-ливанский бизнесмен Зиад Такиеддин, скончавшийся в Ливане в прошлом году.

В 2016 году он утверждал, что в 2006 и 2007 годах помогал передать до 5 млн евро наличными от Каддафи Саркози и главе администрации бывшего президента.

Однако в ноябре 2020 года Такиеддин внезапно отказался от своих обвинительных показаний в интервью французским СМИ. Позже он вновь вернулся к своим первоначальным утверждениям.

Это повлекло за собой обвинения в том, что Саркози и его жена привлекли "королеву папарацци" Мими Маршан, чтобы заплатить свидетелю за изменение его позиции, что они всегда отрицали.

Бруни подозревают в том, что в конце 2019 года она заказала секретную телефонную линию для общения с Маршан по поводу операции с Такиеддином.

Как сообщил AFP источник, в ноябре следующего года суд рассмотрит дело Саркози и Бруни по обвинению в "преступном сговоре с целью совершения мошенничества", а также в извлечении выгоды от подкупа свидетеля.

Маршана обвиняют в "преступном сговоре с целью совершения мошенничества", а также в подкупе свидетеля.

Их адвокаты не сразу ответили на запрос AFP о комментариях.

Обвиняемым грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч евро.

Напомним, в связи с приговором в первой инстанции Саркози с конца октября 2025 года около двух недель провел в парижской тюрьме "Ля Санте".

10 ноября 2025 года суд удовлетворил просьбу Саркози об освобождении из тюрьмы до рассмотрения апелляции.

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