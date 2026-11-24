Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил шок в связи с заявлением президента США Дональда Трампа о том, что он убедил гиганта по производству микросхем Nvidia восстановить в должности отстраненного генерального директора Дженсена Хуанга.

Заявление немецкого министра приводит DW, сообщает "Европейская правда".

В понедельник компания Nvidia неожиданно приняла решение вернуть Хуанга на должность – менее чем через две недели после того, как генеральный директор ушел в отставку на фоне ряда скандалов.

Впоследствии Трамп заявил, что лично вмешался в работу совета директоров Nvidia, чтобы вернуть Хуанга на должность.

"Честно говоря, это меня шокировало, потому что, насколько мне известно, если вспомнить собственный опыт, я никогда не видел и не замечал такого вмешательства со стороны политиков в деятельность конкретной компании", – сказал Вадефуль.

При этом он добавил, что сомневается, "является ли это очень хорошей моделью для будущего".

"Но ладно, это произошло в Соединенных Штатах Америки", – резюмировал министр.

Между тем в Сенате США требуют проведения полного расследования возможных правонарушений после того, как Трамп признался, что лично вмешался в работу совета директоров компании Nvidia.