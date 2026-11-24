Президент Украины Владимир Зеленский рассказал об итогах своей встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, которая состоялась во вторник в Ужгороде.

Об этом украинский президент написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Зеленский назвал свою встречу с Мадьяром "конструктивной", а также добавил, что они обсудили множество тем.

"Есть много сфер, в которых наши страны могут работать вместе и укреплять друг друга. Энергетика, двусторонняя торговля, гуманитарная поддержка – все это сегодня успели обсудить", – отметил президент.

В частности, по его словам, на встрече речь шла о поставках газа и дизельного топлива в Украину, расширении использования украинских газохранилищ венгерскими компаниями.

"Совместные инфраструктурные проекты – реконструкция существующих пунктов пропуска и создание новых, прямые поезда между Украиной и Венгрией по новым маршрутам. Отдельно обсуждались вопросы гуманитарного разминирования и расширения участия Венгрии в соответствующей коалиции. По всем вопросам достигнуты конкретные договоренности", – сообщил президент.

Зеленский добавил, что они с Мадьяром поручили своим командам проработать эти вопросы на своем уровне, чтобы оперативно их реализовать.

Ранее Мадьяр отметил "новую историю" в построении отношений между Украиной и Венгрией.

Кроме того, премьер-министр Венгрии объявил о пакете помощи для Закарпатской области, в который вошли, в частности, медицинское оборудование, генераторы и транспортные средства.