В Финляндии криминальная полиция начала предварительное расследование новых подозрительных случаев полетов дронов на заводе по производству боеприпасов Nammo Vihtavuori в городе Лаукаа.

Об этом пишет Yle, сообщает "Европейская правда".

В полиции сообщили, что полеты дронов, зафиксированные на территории завода с 1 по 5 сентября, расследуются как шпионаж. Пока у полиции нет подозреваемых по делу.

По словам криминального комиссара Юсси Луото, это расследование не связано с подозрением в шпионаже, о котором сообщалось в сентябре, когда двух шведов подозревали в сборе информации об объектах, критически важных для энергетической безопасности Финляндии.

По данным полиции, в окрестностях завода по производству боеприпасов в Лаукаа в течение последних двух лет было зафиксировано несколько случаев подозрительных полётов дронов. Среди них также есть несколько случаев, которые расследуются как шпионаж.

Недавно российская военная разведка организовала попытку диверсии на эстонском предприятии оборонной промышленности Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые дроны.

После инцидента Эстония объявила, что с 1 декабря закроет все пункты пограничного контроля на границе с Россией.