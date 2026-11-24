В связи с неоднократными нарушениями воздушного пространства стран ЕС российскими дронами правительство Австрии представило общегосударственную стратегию защиты, которая вступит в силу с 2027 года.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на ORF.

В частности, в министерстве внутренних дел Австрии создадут "Центр мониторинга дронов", а с 2027 года также будут доступны две новые системы защиты от беспилотников. Кроме того, операторы объектов критической инфраструктуры получат возможность самостоятельно сбивать дроны.

Новая общегосударственная система защиты от дронов должна охватывать профилактику, регулирование, обнаружение, оценку ситуации, защиту и реагирование, а также сопутствующие коммуникационные меры.

В частности, предприятия критической инфраструктуры должны иметь возможность самостоятельно ликвидировать дроны, например, с помощью электронных мер. Для внедрения таких изменений австрийское правительство должно принять поправку к Закону о телекоммуникациях. В правительстве ожидают, что эта поправка будет принята в следующем году.

Напомним, 20 ноября во время массированной атаки РФ на Украину польское воздушное пространство нарушили три российские ракеты.

В связи с этим НАТО передает в распоряжение Польши один самолет раннего предупреждения об угрозах после инцидента с российскими ракетами в воздушном пространстве страны.