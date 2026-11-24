Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в Ужгороде провел встречу с венгерской коллегой Анитой Орбан.

Об этом Сибига написал в своем аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Украинский министр заявил, что вторник – это поистине исторический день для отношений между Украиной и Венгрией.

По его словам, саммит президента Владимира Зеленского и премьер-министра Петера Мадьяра в Украине "открыл новую главу и позволил достичь существенного прогресса по всем вопросам нашей повестки дня – от двустороннего диалога до прав национальных меньшинств и вступления Украины в ЕС".

"У меня состоялась плодотворная встреча с моей подругой и коллегой Анитой Орбан. Мы обсудили конкретные шаги по наполнению нашего сотрудничества взаимовыгодным содержанием и согласовали график будущих двусторонних встреч", – отметил он.

Он поблагодарил за конструктивное взаимодействие, а также добавил, что Украина, как и прежде, открыта для сотрудничества.

Ранее Зеленский рассказал об итогах своей встречи с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром, которая состоялась во вторник в Ужгороде.

Ранее Мадьяр отметил "новую историю" в построении отношений между Украиной и Венгрией.

Кроме того, премьер-министр Венгрии объявил о пакете помощи для Закарпатской области, в который вошли, в частности, медицинское оборудование, генераторы и транспортные средства.