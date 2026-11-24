Российский военный корабль подозревают в подавлении сигналов GPS 140 самолетов, в том числе рейсов British Airways, Ryanair и EasyJet.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Sun.

Российский военный корабль находился недалеко от побережья Великобритании 9 ноября. По оценкам экспертов, из-за него сигнал GPS потеряли примерно 140 рейсов различных авиакомпаний.

Источник атаки был локализован примерно в 190 милях от британского побережья, где как раз и двигался по Северному морю российский военный корабль.

Эксперты предупредили: если будет установлено, что глава Кремля Владимир Путин несет ответственность за эту гибридную атаку, это станет признаком серьёзной эскалации.

Напомним, в субботу, 21 ноября, финская Армия обороны обнаружила атаку беспилотника на российское торговое судно к западу от Суурсаари в восточной части Финского залива, в международных водах.

Украинский эксперт сообщил, что беспилотник поразил судно Sparta II, которое РФ использовала для военных операций. В частности – для перевозки оружия из Сирии для вероятного использования в войне против Украины.