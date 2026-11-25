Четыре крупных веб-сайта с контентом для взрослых стремятся заключить соглашение с Европейской комиссией о предотвращении доступа детей к порнографии, пытаясь таким образом минимизировать будущие штрафы в рамках мер ЕС по защите несовершеннолетних в интернете.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на слова осведомлённых чиновников, передаёт "Европейская правда".

Как отмечается, Европейская комиссия проводит расследование в отношении Pornhub, Stripchat, XNXX и XVideos в связи с возможными нарушениями Закона о цифровых услугах (DSA), поскольку эти сайты не обеспечили надлежащую защиту детей от доступа к контенту для взрослых.

С начала расследования в отношении порнографических ресурсов в мае прошлого года эти четыре платформы представили согласованные обязательства по устранению выявленных проблем, однако, по словам двух чиновников ЕС, Еврокомиссия признала их недостаточными.

По их словам, сейчас Еврокомиссия обсуждает с компаниями дальнейшие меры, хотя им грозят штрафы за то, что они не приняли надлежащих мер в прошлом.

Отмечается, что Брюссель одновременно разрабатывает общеевропейское приложение для проверки возраста, которое позволит всем цифровым платформам, в том числе и порносайтам, подтверждать возраст пользователя без раскрытия дополнительной личной информации.

Впрочем, внедрение этой технологии займет время, поэтому Еврокомиссия сейчас обсуждает с порносайтами меры, которые они могут принять для проверки возраста пользователей на переходном этапе.

"Мы изучаем, что мы можем принять", – сказал один из чиновников.

Отмечается, что платформы также выразили Еврокомиссии обеспокоенность тем, что чрезмерно строгие проверки вынудят взрослых обращаться к менее известным порноплатформам, доступ к которым будет проще, поскольку у них могут быть менее строгие системы проверки возраста.

Чтобы избежать этого, как пишет издание, государства-члены Евросоюза начали скоординированные меры против более мелких платформ, подпадающих под национальную юрисдикцию.

В конце сентября британский медиарегулятор Ofcom начал официальное расследование в отношении компании Aylo, которая является поставщиком услуг для Pornhub, из-за возможного ненадлежащего выполнения требований по предотвращению доступа детей к порнографическому контенту.

А летом 2025 года Ofcom проводил расследование в отношении четырёх компаний, управляющих 34 порнографическими сайтами, на предмет соблюдения правил проверки возраста.