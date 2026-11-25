Нидерланды присоединяются к Польше, Литве, Латвии и Норвегии в совместном проекте по закупке польских зенитных комплексов Piorun.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на правительственную канцелярию премьер-министра Польши Дональда Туска.

Закупки польских зенитных комплексов будут осуществляться с использованием кредитного инструмента Евросоюза SAFE.

Общая стоимость соглашений о поставках Piorun для государств-участников объединения составляет более 8 млрд злотых без НДС.

Piorun – это переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с самолетами, вертолетами и беспилотниками. Помимо польской армии, Piorun также находится на вооружении Норвегии, Латвии и Украины.

Напомним, ещё в ноябре 2024 года четыре страны – Польша, Литва, Эстония и Норвегия – подписали письмо о намерении закупить зенитно-ракетные комплексы Piorun польского производства.

Позже заинтересованность в приобретении польских зенитных комплексов проявила и Германия.