Нидерланды присоединились к закупке польских зенитных комплексов за счет кредита от ЕС
Нидерланды присоединяются к Польше, Литве, Латвии и Норвегии в совместном проекте по закупке польских зенитных комплексов Piorun.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на правительственную канцелярию премьер-министра Польши Дональда Туска.
Закупки польских зенитных комплексов будут осуществляться с использованием кредитного инструмента Евросоюза SAFE.
Общая стоимость соглашений о поставках Piorun для государств-участников объединения составляет более 8 млрд злотых без НДС.
Piorun – это переносной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с самолетами, вертолетами и беспилотниками. Помимо польской армии, Piorun также находится на вооружении Норвегии, Латвии и Украины.
Напомним, ещё в ноябре 2024 года четыре страны – Польша, Литва, Эстония и Норвегия – подписали письмо о намерении закупить зенитно-ракетные комплексы Piorun польского производства.
Позже заинтересованность в приобретении польских зенитных комплексов проявила и Германия.