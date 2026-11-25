Французский дзюдоист Тедди Ринер, баллотирующийся на пост президента Франции, заявил, что война в Украине не является конфликтом его страны.

Об этом сообщает Politico, передает "Европейская правда".

Тедди Ринер заявил, что будет баллотироваться на пост президента Франции две недели назад. Теперь он сделал одно из немногих своих политических заявлений, касающихся помощи Франции Украине в войне.

"Если бы я завтра стал президентом, я хотел бы быть тем человеком, который объединяет людей, который улыбается и пожимает руки, чтобы положить конец этой войне. Я не понимаю, почему мы отправляем войска в Украину, если это не наша война", – заявил Ринер.

Ринер имел в виду развертывание французских войск в Украине, которое подверглось критике со стороны оппозиционных партий из-за того, что решение об этом было принято без одобрения парламента.

До сих пор Ринер обнародовал немного политических предложений и еще не высказывался по вопросам внешней политики с момента объявления своей кандидатуры. Два ведущих кандидата на выборах во Франции – лидер ультраправых Марин Ле Пен и лидер ультралевых Жан-Люк Меленшон – критиковали политику действующего президента Эммануэля Макрона в отношении Украины. Однако, судя по ранним предвыборным заявлениям, Ринер был теснее связан с промакроновским лагерем, поэтому его комментарии по поводу Украины стали еще более неожиданными.

Ранние опросы показывают, что его рейтинг составляет около 4%, и голоса за него в основном поступают от избирателей, которые на последних президентских выборах отдали предпочтение Макрону.

Ранее французская государственная радиостанция RFI сообщила о присутствии французских военных в стране с миссией подготовки украинских вооруженных сил и обслуживания техники, предоставленной Францией Украине.

За это французское правительство подверглось критике со стороны оппозиции. Заместительницу министра обороны Алис Руфо вызвали на закрытые слушания в Сенат в среду, чтобы она проинформировала сенаторов о развертывании военных в Украине.