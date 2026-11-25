Немецкая полиция в среду сообщила о необычном случае расследования затопления многоквартирного дома в городе Манхайм, виновницей которого считают домашнюю индейку.

Об этом говорится в заявлении местной полиции, сообщает "Европейская правда".

Во вторник один из жильцов вызвал пожарных после того, как вода начала просачиваться через несколько этажей здания. Полиция сообщила, что из окна квартиры на втором этаже также был замечен белый пар.

Сначала связаться с жильцом квартиры не удалось, поэтому пожарные воспользовались лестницей, чтобы проникнуть в помещение через приоткрытое окно.

Внутри пожарные обнаружили вероятную виновницу, которая сидела на бортике ванны. Из расположенной неподалеку раковины текла горячая вода.

Полиция сообщила, что в квартире также была обнаружена кошка, которая спряталась от воды на "еще сухом матрасе" и, судя по всему, нашла "самое безопасное место".

Представитель полиции заявил, что, вероятно, индейка случайно открыла кран, ища еду. Корм для домашних животных был оставлен в умывальнике рядом с ванной.

Для оказания помощи обоим животным была вызвана служба спасения животных. Полиция расследует, не было ли в этом инциденте нарушения немецкого Закона о защите животных.

В связи с аварийным состоянием квартиры власти также предложили запретить этому человеку содержать домашних животных.

Также недавно одинокий кот на сиденье поезда вызвал полицейскую операцию в Германии.

А в сентябре в районе главного железнодорожного вокзала польской столицы Варшавы пришлось более чем на час ограничить движение из-за лося, который забрел на пути.